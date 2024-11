Organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Brusque é alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, está realizando na manhã desta quarta-feira, 13, a Operação Castelo de Areia, com objetivo de reprimir organização criminosa atuante no estado, que tem foco principal no tráfico de drogas.

Ao todo, estão sendo cumpridas 64 ordens judicias, entre prisões e buscas, em Brusque, Itajaí, Tijucas, Joinville, além de um alvo situado no estado do Pará.

Por enquanto, foram presas oito pessoas. A Polícia Civil também realizou apreensão de entorpecentes.

Durante a tarde, após a apuração do resultado da operação, será concedida entrevista coletiva à imprensa.

