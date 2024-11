Os moradores de Brusque acordaram nesta quarta-feira, 13, sob uma condição térmica notavelmente diferente, resultado da chegada de uma frente fria, trazendo assim mudanças drásticas no comportamento das temperaturas.

Após o calor de 33°C na segunda-feira, 11, o município, então, enfrentou uma queda em torno de 20°C, registrando mínimas chegando a 12°C em alguns bairros no amanhecer de hoje.

Essa variação tão acentuada, em menos de 48 horas, obrigou aqueles que precisaram sair de casa pela manhã a se prepararem com agasalhos, devido a este contraste sentido nas primeiras horas do dia.

Redução não se limitou a Brusque

Não apenas Brusque foi afetada por essa mudança abrupta, visto que as cidades ao longo do Vale do Itajaí-Mirim também sentiram a redução acentuada proporcionada pelos termômetros.

Locais como Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, situada a mais de 800 metros de altitude, iniciaram a quarta-feira com 8°C, trazendo um caráter invernal a este mês de novembro.

Comparação

A tabela abaixo apresenta os índices máximos registrados na segunda-feira, em vermelho, e as mínimas desta quarta-feira, em azul.

Esses dados evidenciam a drástica transformação climática que afetou a região.

Previsão

Brusque na quarta-feira

Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre nesta quarta-feira, podem contar com as boas notícias vindas da previsão do tempo.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o risco de chuva é praticamente nulo ao longo do dia, e o sol promete aparecer entre variações de nuvens.

Após um amanhecer relativamente frio, a considerar a época do ano, as temperaturas à tarde devem permanecer agradáveis, sem grandes variações, com máximas não ultrapassando os 27°C, explica o profissional.

Brusque na sequência da semana

Para a sequência da semana, Scheuer prevê uma condição climática semelhante para a quinta-feira, 14, com o risco de chuva ainda muito baixo e o sol se alternando entre nebulosidade.

As temperaturas sinalizam continuar agradáveis, com picos em torno de 24 a 27°C.

No entanto, o meteorologista antecipa que a chuva pode retornar na sexta-feira, 15, no fim do dia, afetando toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

*Com informações da previsão: Piter Scheuer/Meteorologista

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

