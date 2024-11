Deisi Felczak Pereira (PL), vereadora eleita no município de Rio do Campo, no Alto Vale, foi esfaqueada pelo ex-marido dentro de um posto de saúde onde trabalhava na tarde desta terça-feira, 12. Ambos ficaram gravemente feridos.

Ela é técnica de enfermagem do posto de saúde do bairro Rio da Prata e foi sido surpreendida pelo ex-companheiro, que estava com uma faca. O caso ocorreu por volta das 15h30.

O homem teria entrado no posto de saúde, derrubado Deisi no chão e a esfaqueado. Conforme o relatório da Polícia Militar, ele tentou tirar a própria vida após a agressão.

Outros funcionários tentaram impedir e foram ameaçados. Uma das pessoas que estava no local, porém, conseguiu desarmar o homem ao bater com um pedaço de madeira na faca.

Tanto a vítima quanto o agressor ficaram em estado grave de saúde por conta dos ferimentos.

A vereadora eleita foi conduzida de helicóptero para um hospital de Blumenau e o homem foi levado para um hospital de Rio do Sul por uma equipe do Samu, segundo informações da Polícia Militar.

