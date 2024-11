Obras de calçadas são iniciadas na Gustavo Halfpap, em Brusque

Novas calçadas começaram a ser construídas pela Secretaria de Obras de Brusque na rua Gustavo Halfpap, bairro Primeiro de Maio. A área é de difícil circulação devido ao terreno íngreme e à presença de uma curva perigosa. Os trabalhos, reivindicados pelos moradores, devem melhorar a acessibilidade e a segurança dos pedestres que precisam trafegar pelo local diariamente.

Com as obras concluídas, os pedestres não precisarão mais dividir o espaço com veículos e correr risco de acidentes, e o trânsito deve ficar mais fluido. Antes das intervenções, o trecho era caracterizado por uma subida acentuada e por barrancos que avançavam sobre a rua, tornando a passagem ainda mais difícil e perigosa para os pedestres.

Entre o barranco e a pista de rolamento, existia uma calha para direcionamento das águas pluviais que já estava muito danificada, com buracos e rasgos causados pelo fluxo da água. Isto estreitava a pista e aumentava os riscos.

Para resolver o problema, foi necessário instalar tubulações adicionais e confeccionar novas bocas de lobo para melhor direcionamento e captação das águas de chuva. Com isso, foi possível corrigir a situação existente e ampliar o espaço disponível para a construção da calçada.

“Morar no Primeiro de Maio e precisar caminhar pela Gustavo Halfpap sempre foi um desafio”, conta Maria Eduarda Oliveira, que passa pela via todos os dias a caminho do trabalho.

“Com a subida e a curva, caminhar sem calçada é arriscado, e já me vi dividindo espaço com veículos, tentando me equilibrar na beira do barranco para evitar acidentes. Quando chove, a terra do barranco desce e piora a situação. Saber que teremos uma calçada concretada é um alívio. Isso vai nos dar a segurança que sempre faltou e a tranquilidade de caminhar sem medo”, completa.

“Especialmente em áreas com grande movimentação e condições desafiadoras como essa. Com a construção da calçada, estamos proporcionando mais tranquilidade e segurança para todos que utilizam a via, além de contribuir para a melhor fluidez do trânsito”, destaca o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

