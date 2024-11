Prefeito de Guabiruba antecipa promessa de campanha e pavimentação de rua no Lageado Baixo inicia em 15 dias

A rua André Decker, no bairro Lageado Baixo, deve ser pavimentada ainda no mês de novembro. O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), anunciou que decidiu antecipar a promessa de campanha eleitoral e executar o serviço ainda neste ano.

“Vamos iniciar neste mandato ainda. Era para o ano que vem, mas vamos antecipar, pois sabemos da poeira e da lama gerada, pois o movimento é grande”, disse o prefeito, em entrevista ao jornal O Município nesta terça-feira, 12.

Devem ser pavimentados 700 metros da via, até a ponte pênsil. A intenção é que a obra inicie dentro de 15 dias, após a finalização de um serviço na rua Pedro Keller. A pavimentação será realizada com recursos próprios da prefeitura.

A promessa constava nas propostas do prefeito Valmir Zirke, caso fosse reeleito ao cargo. No plano de governo, obras em ruas tiveram destaque. O atual chefe do Executivo recebeu 7,1 mil votos em 6 de outubro e foi reeleito com um percentual de 53,2%.

