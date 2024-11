A semana em Brusque começa prometendo a manutenção do calor, que ganhou força já no domingo, 17.

A expectativa direciona temperaturas voltando a exceder os 30°C nesta segunda-feira, 18, não apenas no município, mas também em várias cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o dia sinaliza condições amplamente favoráveis, com a presença do sol e sob possibilidade baixa de chuva.

No entanto, esta estabilidade climática não deve durar. A partir de terça-feira, 19, uma frente fria se aproxima e trará mudanças no tempo.

Todos os detalhes sobre essa síntese apresentada acima serão detalhados no boletim logo após a foto, tendo a análise do especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra.

Segunda-feira de calor

Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim com boas notícias para os moradores de Brusque e região, que então planejam atividades ao ar livre nesta segunda-feira.

O tempo deve permanecer estável, diante do sol aparecendo entre variações de nuvens.

No entanto, os simuladores não descartam a possibilidade de alguma pancada isolada de chuva entre o entardecer e noite, influenciada pelo aquecimento do dia.

As temperaturas máximas podem superar os 30°C durante a tarde. Esse calor, contudo, sinaliza uma mudança no padrão meteorológico, que detalharemos a seguir.

Calor cede espaço à chuva

Na terça-feira, as condições climáticas começam a mudar, devido à chegada de uma frente fria, prometendo atravessar o Vale do Itajaí-Mirim ao longo do dia.

O início da manhã ainda pode ser seco, mas, à medida que as horas avançam, a nebulosidade tende a aumentar gradativamente.

A partir da tarde, cresce o risco de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas isoladas.

Apesar da cobertura de nuvens, as temperaturas máximas ainda têm potencial para atingir entre 27°C e 28°C, embora um declínio seja esperado em comparação com o calor da segunda-feira.

Sem calor e chuva frequente

Essa frente fria, pois, marca o início de um período mais instável, previsto para se intensificar no decorrer da semana.

De quarta-feira em diante, Brusque e região estarão sob o impacto de precipitações frequentes, com possibilidade de volumes acumulados consideráveis até sábado.

Apesar da predominância de uma maior instabilidade, o sol ainda pode aparecer de forma breve em alguns momentos, mas não deve predominar.

Quanto às temperaturas, o calor registrado no início da semana dará lugar a um padrão mais agradável.

Ainda que haja uma leve sensação de abafamento, típica desta época do ano, os termômetros tendem a ficar abaixo de 25°C.

Monitoramento

Essa previsão, baseada nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, está sujeita a ajustes conforme novas informações forem disponibilizadas.

Seguiremos assim, monitorando a evolução deste quadro climático para manter você bem informado sobre as condições que se aproximam.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à matéria, vamos agora abordar o monitoramento do tempo então observado na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

Para isso, utilizamos os dados fornecidos pela rede Groh Estações, que acompanhou de perto as condições climáticas.

Na tabela a seguir, você pode conferir as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para facilitar a visualização.

A apuração também confirma a ausência de chuvas no intervalo compreendido entre meia-noite e as primeiras horas do dia, como destacado nos campos em azul.

