Acidente deixa homem e criança de 4 anos gravemente feridos na BR-470, em Indaial

Uma grave colisão deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança de 4 anos, na noite deste domingo, 17, na altura do km 64, na BR-470, no bairro Encano do Norte, em Indaial.

O acidente foi uma colisão entre três carros, mas a dinâmica ainda não foi divulgada. Em um veículo Renault Sandero, estava uma criança de quatro anos com ferimentos graves, um homem com ferimentos leves e uma mulher, que também se feriu.

Um motorista que estava em um Renault Clio sofreu ferimentos graves. No terceiro carro, um Hyundai HB20, com placas de Blumenau, havia apenas o condutor, que recusou atendimento no local.

As vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Beatriz Ramos para avaliação médica. Até o momento de publicação desta matéria, nenhuma foi identificada e não há mais informações sobre os estados de saúde.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. Por volta das 21h50, o trecho do acidente na BR-470 ficou interditado nos dois sentidos, mas já foi liberado.

