Acusado de roubo por moradores, jovem de 19 anos é amarrado após entrar em quadra de futebol, em Itajaí

Um jovem de 19 anos foi amarrado por moradores após entrar em uma quadra de futebol no Centro de Itajaí, na manhã do domingo, 17. O caso aconteceu na rua Hilda Breitenbauch.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o jovem estava amarrado dentro do estabelecimento de aluguel da quadra de futebol. Ele apresentava lesões leves.

Aos policiais, o proprietário do local informou que vizinhos o disseram que o jovem estava roubando a vizinhança, depois fugiu e pulou para o campo.

Quando o dono chegou no local, o homem já havia sido contido pelas pessoas. “O homem continuou fazendo força e se debatendo, o que causou as lesões”, é dito no relatório da PM.

Mandado em aberto

O jovem informou que estava em um carro de aplicativo e um outro veículo o estava seguindo. Então, o motorista do carro acionou a polícia.

O jovem que possui uma extensa ficha criminal, com 29 boletins de ocorrência, fugiu, pois estava com um mandado de busca e apreensão em aberto por crimes cometidos quando era menor de idade.

Ele foi levado a Central de Plantão Policial devido a falta de vagas no Centro de Atendimento Socioeducativo de Itajaí (Case).

