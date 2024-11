a quinta-feira, 14, véspera do feriado alusivo à Proclamação da República, o trânsito em Brusque seguiu seu ritmo habitual em fim de tarde, marcado pela movimentação intensa de veículos nas principais vias do município.

Como é de praxe nos horários de rush, tanto pela manhã quanto à tarde, os motoristas enfrentam desafios nas ruas e rodovias que ligam os diversos bairros ao Centro.

A Rodovia Pedro Merísio (SC-486), que conecta Dom Joaquim ao Centro da cidade e também dá acesso ao município de Botuverá, foi um dos pontos mais afetados, com congestionamentos e fluxo intenso de veículos.

Brusque vista do alto

Imagens aéreas registradas por drone oferecem uma visão privilegiada desse cenário, mostrando o alto movimento e, em alguns momentos, o trânsito completamente parado.

O tráfego frenético nessa avenida, pois, contrasta com a tranquilidade do rio Itajaí-Mirim, que contorna a cidade e traz uma sensação de calma ao cenário.

O contraste entre a agitação do trânsito e a serenidade do rio é uma das imagens mais marcantes capturadas, retratando de forma única a rotina brusquense.

Brusque em fotos

Convidamos você a conferir, logo após os anúncios, uma galeria de fotos que, além do vídeo já apresentado, traz novas perspectivas aéreas de Brusque, revelando a cidade viva e pulsante sob um ângulo raro, como na véspera do feriado.

Os cenários observados vão além de retratar o trânsito nas ruas, capturando também a beleza singular de Brusque vista do alto.

O rio Itajaí-Mirim, em sua tranquilidade, acompanha o traçado das vias públicas, compondo um cenário harmonioso, enquanto a cidade entra no ritmo de preparação para o feriado.

Fotos aéreas de Brusque

Para encerrar a matéria com chave de ouro, apresentamos agora o que foi prometido. Trata-se de uma seleção especial de imagens aéreas que capturam momentos únicos de Brusque.

Assim, as fotografias revelam detalhes impressionantes da cidade, trazendo à tona sua essência dinâmica e envolvente.

A galeria reúne registros da movimentação intensa de veículos, capturados na quinta-feira, véspera do feriado.

As imagens destacam o ritmo acelerado do município durante a hora do rush, mostrando Brusque viva e pulsante em um cenário típico de fim de tarde.

Além disso, para complementar e enriquecer ainda mais a experiência visual, a seleção também inclui imagens capturadas nesta sexta-feira, 15.

Esses registros oferecem um ângulo privilegiado da cidade, evidenciando sua beleza sob novas perspectivas e ampliando o encanto das paisagens brusquenses.

Um convite para então explorar o município de um ponto de vista único e deslumbrante. Confira a galeria completa logo a seguir.

*Quinta-feira/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Sexta-feira/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

