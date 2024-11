MP-SC abre inquérito para apurar suspensão das câmeras corporais pela Polícia Militar

A 40ª Promotoria de Justiça da Capital, do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), em Florianópolis, instaurou um inquérito civil para apurar a suspensão do uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC). Os equipamentos deixaram de ser utilizados pela corporação em setembro.

De acordo com o promotor de Justiça Jádel da Silva Júnior, titular da promotoria, a questão estava sendo acompanhada por meio de um procedimento administrativo. Agora, o processo evoluiu para um inquérito civil. O objetivo do MP-SC é adotar medidas para orientar e viabilizar o uso das câmeras corporais pela PM-SC.

Segundo o promotor, o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar fortalece a produção de provas, reduz índices criminais, combate a violência e controla o uso da força policial. Além disso, é um instrumento importante para o comando da corporação acompanhar e fiscalizar a qualidade do serviço prestado pelos policiais.

“Entendo que, além da necessidade do aprimoramento tecnológico das câmeras, é necessário submeter os policiais a treinamentos e capacitação específicos para o uso das câmeras durante as ações e abordagens policiais, e não apenas o conhecimento do uso da ferramenta”, afirmou o promotor de Justiça.

Sugestão de retorno das câmeras corporais

O Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Segurança Pública foram oficiados para se habilitarem no programa desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O programa disponibiliza verbas para a aquisição de equipamentos, permitindo a implementação e o retorno das câmeras corporais aos policiais militares do estado. Após o recebimento das informações, a 40ª Promotoria de Justiça avaliará as medidas que deverão ser adotadas.

Leia também os destaques da semana:

1. Via Mar, que promete desafogar BR-101, passará pela rodovia Antônio Heil e vai facilitar acesso de Brusque a outras cidades

2. Proprietária de casa danificada por obras da margem esquerda da Beira Rio vai receber indenização de quase R$ 300 mil

3. Prefeito de Guabiruba antecipa promessa de campanha e pavimentação de rua no Lageado Baixo inicia em 15 dias

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. GALERIA – Viagem sobre duas rodas: brusquenses realizam trajeto de moto até Ushuaia, na Argentina

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: