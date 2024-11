Centro geriátrico é atingido por incêndio e parte da estrutura colapsa em Navegantes

Na manhã desta sexta-feira, 15, um incêndio atingiu um centro geriátrico localizado na avenida Joaquim Couto, no bairro Gravatá, em Navegantes. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 6h30, e contou com o apoio do SAMU, da Polícia Militar e dos Bombeiros Voluntários de Navegantes.

Conforme os bombeiros, ao chegar ao local, as equipes encontraram as chamas consumindo a parte superior da edificação. O sótão e o telhado, feitos de madeira e telhas de amianto, já haviam colapsado.

Catorze idosos que residiam no centro geriátrico foram retirados do local por funcionários e vizinhos. Eles foram encaminhados para a residência da proprietária do estabelecimento. Um dos residentes foi atendido pelo SAMU e levado ao hospital devido à inalação de fumaça.

Combate ao incêndio

Os bombeiros detalham que o combate ao incêndio foi realizado com ataque direto às chamas, tanto no interior quanto na parte externa do imóvel. Foram usados cerca de 7 mil litros de água.

A operação durou aproximadamente uma hora, com mais 20 minutos dedicados ao rescaldo. O fogo atingiu cerca de 45 metros quadrados do pavimento superior da edificação, cuja área total é de aproximadamente 200 metros quadrados.

O responsável pelo local relatou aos bombeiros que o incêndio teria começado após um clarão e queda de energia durante o banho de um idoso, seguidos pelo retorno da energia e fumaça saindo do chuveiro.

Além dos idosos, foram resgatados do local animais de estimação, incluindo coelhos e um aquário com peixes. A área foi isolada, e os proprietários foram orientados a preservar o local para a realização de perícia.

