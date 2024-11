Motorista de caminhão guindaste fica ferido após capotamento em Gaspar

Na noite desta quinta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau atendeu a um acidente de trânsito envolvendo um caminhão guindaste Volkswagen/31-260 na rua Bonifácio Haendchen, bairro Belchior Central, em Gaspar. A ocorrência foi registrada por volta das 20h.

Conforme os bombeiros, o veículo, que pertence a uma empresa de guindastes de Blumenau, capotou após o motorista, um homem de 38 anos, perder o controle em um longo declive devido à falha nos freios. Segundo relato do condutor, ele tentou buscar uma área de escape, mas não conseguiu evitar o acidente.

Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, o motorista já havia sido retirado da cabine por pessoas no local. Ele foi encontrado sentado ao solo, consciente, mas desorientado, apresentando um corte na região posterior do pescoço e contusões no tórax e quadril.

Atendimento

Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel para avaliação médica. A Polícia Militar de Gaspar também esteve no local para os procedimentos necessários.

O acidente não causou obstrução significativa na via, mas o veículo permaneceu tombado enquanto aguardava a remoção. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

