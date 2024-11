A previsão do tempo, direcionada a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, promete o retorno da chuva, podendo ocorrer já nesta sexta-feira, 15, feriado alusivo à Proclamação da República.

Inclusive, para quem planeja atividades ao ar livre durante o fim de semana, é importante ficar atento, pois as condições meteorológicas apontam para um cenário que exige cautela, especialmente no sábado, 16.

Para esclarecer o que esperar dos prognósticos, o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, então nos forneceu um boletim com informações detalhadas.

Acompanhe a nota emitida pelo profissional, exposta logo após a foto.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim traz informações detalhadas sobre as condições do tempo que Brusque e região podem esperar a partir desta sexta-feira e ao longo do fim de semana.

Neste feriado, alusivo à Proclamação da República, aqueles que planejam atividades ao ar livre devem estar atentos, pois há risco de chuva a partir do entardecer em direção à noite.

Antes disso, no entanto, o sol deve marcar presença e, até, predominar durante boa parte do dia, especialmente no período da manhã.

À tarde, espera-se um aumento gradual da nebulosidade, indicando a transição das condições climáticas.

Em relação às temperaturas, os modelos meteorológicos não indicam um aquecimento expressivo, apontando para picos que devem oscilar entre 25°C e 28°C.

O tempo no sábado

Para o sábado, as condições climáticas sinalizam um padrão climático desfavorável às práticas externas, já que a possibilidade de chuvas aumenta, sem horários precisos para ocorrerem.

É recomendável, portanto, fazer um planejamento com antecedência, levando em conta esse cenário instável.

Embora sejam esperados períodos secos, a presença de nuvens tende a reduzir a incidência de sol, que, se aparecer, será de forma breve.

O tempo no domingo

No domingo, o padrão climático deve voltar a apresentar uma melhora mais significativa.

O dia indica ser predominantemente seco, com risco de chuva consideravelmente reduzido, embora ainda presente, devido à influência da umidade vinda do mar.

As condições devem favorecer períodos de sol mais prolongados, proporcionando um aquecimento maior nas temperaturas, podendo assim se aproximar dos 30°C em algumas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Essas previsões refletem as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a ajustes conforme novas informações forem incorporadas.

Continuaremos, pois, monitorando as condições meteorológicas, fornecendo novas atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

O Blog de Ciro Groh segue a pauta, agora com o monitoramento meteorológico então realizado na madrugada desta sexta-feira em toda a região no Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo traz as temperaturas mínimas registradas em cada local, destacadas em vermelho.

A análise também evidencia que não houve registro de chuvas entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nas marcações em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, reserve um momento para apreciar as belas fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem conta uma história única e revela, com delicadeza, a forma como a manhã desta sexta-feira despontou em diferentes pontos.

Permita-se, pois, sentir a inspiração que cada foto transmite e se deixe levar pela simplicidade e beleza de um amanhecer capturado através dos olhos de quem vive e sente esses lugares.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

