Motorista embriagado invade contramão e causa acidente em Brusque

Na noite desta quinta-feira, 14, um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no bairro Cedro Alto, em Brusque. A colisão aconteceu por volta das 22h40 e resultou em danos materiais.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 49 anos dirigia um Fiat Uno, com placas de Brusque, no sentido bairro-centro, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Fiat Siena, também de Brusque, que transitava na direção oposta.

O condutor do Fiat Uno apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado apontou 0,69 mg/l de álcool no sangue, configurando crime de trânsito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Outros detalhes da ocorrência não foram divulgados.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: