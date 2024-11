Altíssimo risco: corpo de homem que morreu em pico de Joinville é resgatado

O corpo de Bruno Rogério Corrêa, de 29 anos, foi resgatado na tarde desta segunda-feira, 18, pico Jurapê, em Joinville. O montanhista morreu ao realizar a trilha e o corpo foi localizado na última quarta-feira, 13, mas até esta tarde as equipes de resgatem não haviam conseguido acessar o local para o resgate.

A informação da conclusão da missão de resgate, que era considerada de altíssimo risco e foi retomada nesta segunda-feira, 18, foi divulgada pelo Grupo de Resgate em Montanha (GRM) nas redes sociais.

Na sexta-feira, 15, as buscas tiveram que ser suspensas temporariamente devido às condições climáticas adversas e à previsão do tempo.

“Missão cumprida. Realizado a extração do corpo da vítima, utilizando o helicóptero Águia. Em breve, traremos mais detalhes sobre como ocorreu a operação. Agradecemos a todos pelo apoio e confiança”, escreveu o GRM.

A ação envolveu o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e o GRM.

Nova estratégia

No domingo, 17, o GRM fez uma reunião para garantir que todos os membros estariam alinhados quanto aos procedimentos operacionais aplicados e aos desafios que a missão poderia apresentar.

Já pela manhã desta segunda, os órgãos realizaram uma reunião para traçar as possíveis estratégias de acesso ao corpo. Como as condições meteorológicas ao longo do final de semana não estavam adequadas, foi realizado um novo voo de reconhecimento da área.

Em seguida, foi feita uma tentativa de acesso com a tripulação do helicóptero Águia, da Polícia Militar. No entanto, a equipe se deparou com uma área de mata muito fechada, onde não foi possível alcançar a vítima.

Dessa forma, uma nova estratégia foi elaborada: seis especialistas em salvamento em altura, entre bombeiros militares e voluntários do GRM, foram levados até o cume da montanha. A partir de lá, eles fariam uma descida de cerca de 200 metros, por rappel, pelas rochas, até acessar a vítima.

