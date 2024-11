Homem que desapareceu em pico de Joinville é encontrado morto

No início da tarde desta quarta-feira, 13, o homem desaparecido no pico Jurapê, em Joinville, desde sábado, 9, foi encontrado morto. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o corpo foi avistado pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Segundo os bombeiros, a equipe avaliou que a vítima já estava sem sinais vitais. Até o momento, não foram divulgados mais detalhes.

As buscas pela vítima, identificada como Bruno Rogério Corrêa, de 29 anos, continuavam nesta manhã. Barraca e uma mochila haviam sido encontrados.

Bruno era natural de Itajaí e saiu da cidade na quinta-feira, 7, em direção a Joinville de bicicleta, com objetivo de alcançar o cume do morro do Jurapê. Durante o trajeto, ao chegar à cidade, teve um imprevisto: o pneu da bicicleta furou. Diante da situação, Bruno deixou a bicicleta e continuou a pé na área urbana, rumo ao morro.

