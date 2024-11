Brusque será reconhecida por inovação digital em congresso de cidades inteligentes

A Prefeitura de Brusque será reconhecida no sétimo Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes pela criação do GeoBrusque, uma plataforma digital que facilita o acesso a informações sobre terrenos e construções no município.

O evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro, em Camboriú. O município vai receber o título “Projeto Inovador 2024” pela iniciativa que transformou a consulta pública no setor.

Com o lançamento do portal GeoBrusque, a população tem agora acesso gratuito e instantâneo ao Cadastro Territorial Multifinalitário e à Consulta de Viabilidade, um processo que antes envolvia custos e prazos mais longos.

Segundo Matheus de Oliveira, diretor de Contatos Estratégicos da Prefeitura, a plataforma modernizou e agilizou o atendimento aos cidadãos.

“A emissão de consultas de viabilidade, que antes levava até sete dias, agora pode ser realizada em apenas 10 segundos. Além disso, o serviço passou a ser gratuito, substituindo a taxa anterior de R$ 19,75”, destaca Oliveira. A plataforma também já está em conformidade com o novo Plano Diretor, garantindo a adaptação às normas atualizadas.

O sistema já emitiu mais de 46 mil relatórios de viabilidade. “Essa acessibilidade permite que os brusquenses tomem decisões mais rápidas e bem-informadas sobre seus empreendimentos, promovendo transparência e autonomia”, acrescenta o servidor.

O congresso, realizado pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Camboriú, é gratuito para gestores públicos e contará com uma feira tecnológica paralela, reunindo palestras e soluções para a modernização de administrações municipais.

