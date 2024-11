Saiba como foi acampamento da família em escola de Guabiruba

No último fim de semana, a Escola Reunida Municipal Ervin Schumacher, no Lageado Baixo, em Guabiruba, inaugurada em 10 de junho, realizou seu primeiro Acampamento da Família, reunindo diversas famílias para uma experiência diferente. Pais, responsáveis e filhos participaram de uma programação repleta de atividades interativas e recreativas.

O evento trouxe uma série de atividades como caça ao tesouro com lanternas, cabo de guerra entre pais e filhos, oficina de massinha, sala com jogos, contação de histórias, e até um luau musical, onde as crianças tiveram a oportunidade de expressar seu amor com músicas e cartinhas para os pais. Uma fogueira também foi acesa para assar marshmallows. Eles ainda jogaram futebol na lona com sabão, fizeram guerrinha de balão com água e outras brincadeiras.

A manhã de domingo encerrou o acampamento com um café da manhã especial oferecido pela escola,. Com o objetivo de fortalecer os laços familiares e a integração entre pais, filhos e a comunidade escolar, o acampamento incentivou momentos de proximidade longe da tecnologia.

A escola celebra essa realização como um marco de união e convivência familiar, refletindo seu compromisso com a formação e o desenvolvimento integral de seus alunos e suas famílias.

