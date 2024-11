Atração de Natal em Botuverá será voltada às crianças e terá chegada do Papai Noel

Os dias que antecedem o Natal em Botuverá serão marcados pela realização de uma atração voltada às crianças. No dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, cerca de 750 crianças do município serão recebidas em um evento natalino com chegada do Papai Noel e apresentações.

O evento acontecerá no salão da paróquia São José, no Centro. A ação é realizada pelas secretarias de Educação e Assistência Social. Participarão os estudantes da rede municipal de ensino de Botuverá. A escola Padre João Stolte, da rede estadual, também será convidada.

“A ação é voltada às crianças e serão realizadas brincadeiras. Teremos a chegada do Papai Noel e distribuição de balas para diversão das crianças. Será uma programação interativa”, destaca Daniela Fischer Bruns, responsável pelo setor de Comunicação da Prefeitura de Botuverá.

O evento acontecerá entre 8h e meio-dia, com intervalo de uma hora após este período. Depois, retoma às 13h e segue até 17h. Apesar de ser destinado às crianças das escolas de Botuverá, a ação natalina é aberta para as famílias e receberá crianças que não estão em idade escolar.

