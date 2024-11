Marcelo Cabo destaca que eficiência contra o Guarani faltou nas rodadas anteriores

O técnico Marcelo Cabo valorizou a dedicação e a eficiência de seus jogadores na vitória do Brusque por 2 a 1 sobre o Guarani, neste domingo, 17, no Augusto Bauer. Já rebaixado, o quadricolor se despediu de seu torcedor com uma vitória para encerrar uma sequência de vitórias e evitar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada.

O triunfo sobre o Bugre é tardio, sem alterar o fato de que o time brusquense está na Série C de 2025. A principal diferença, na visão de Marcelo Cabo, é a eficiência.

“Com certeza este não foi o melhor jogo nosso dentro do Augusto Bauer. Em termos plásticos, termos propositivos, em termos de empilhar oportunidades. Mas a gente foi muito mais eficiente hoje nas definições do que nos outros jogos. Qual foi o diferencial de hoje para os outros jogos? O gol.”

“Precisávamos finalizar nossa participação no Augusto Bauer com uma vitória. Jogamos pela honra, pela dignidade. A gente representa um clube muito tradicional, temos que ter muito respeito pela instituição”, afirma.

A vitória por 2 a 1 reforça o sentimento do técnico e do elenco de que a permanência na Série B esteve próxima em diversos momentos, mas foi escapando a cada deslize e a cada ponto perdido na reta final.

“O sentimento de que dava. De que escorreu pelos nossos dedos. A gente vai a 36 pontos, podemos chegar a 39. A gente perdeu três jogos seguidos em casa, e se a gente soma 50% desses pontos… É doloroso. É doloroso. Eu sei que é dolorido para mim, para a torcida, para a imprensa, para a diretoria, que se esforçou ao máximo. Para os jogadores, que, apesar de não entregarem os gols que todos queriam, provaram que entregam até o final o que eles podem.”

Cabo valoriza também a dedicação dos jogadores apesar do momento em que nada se pode fazer para evitar o rebaixamento. “Conheço trabalhos e trabalhos que você acaba chegando na circunstância e o cara larga. Larga, não vai, não viaja, não quer ir. E a gente vai lutar. Prometi isso ao torcedor. A gente vai lutar até o último jogo, vai honrar essa camisa.”

Lesões

As lesões voltaram a ser citadas como fator que comprometeu os resultados da reta rinal. “A gente sabe o que aconteceu para nosso rebaixamento. Internamente, a gente sabe. Para este jogo, tenho mais de 50% do elenco no DM [um pouco menos, 15 jogadores de 36 estavam indisponíveis por este motivo]. Isso é uma coisa que impactou. Você tem jogadores muito, muito, muito importantes fora. A Série B, com você completo, já é difícil. Você com 50% do elenco e sem jogadores completamente importantes fica muito mais.”

Última rodada

Contra o América-MG, na última rodada, resta tentar uma única vitória fora de casa nesta Série B. O Brusque não vence como visitante desde 28 de fevereiro. “É tentar agora buscar a primeira vitória fora de casa, que a gente não tem na competição. É a próxima meta que eu vou criar diante dos meus jogadores.”

Permanência ou saída

Perguntado sobre a possibilidade de continuar em 2025 e sobre um interesse extraoficial da diretoria neste sentido, Marcelo Cabo afirma que estaria aberto a permanecer, mas que não recebeu nenhuma manifestação formal do clube neste sentido. Também destacou a adaptação que ele próprio e sua família tiveram em Brusque e elogiou a diretoria quadricolor.

“São pessoas ímpares. Pouco encontrei no futebol uma diretoria como a do Brusque. Olha no olho, sincera, honesta. Te apoia no tempo bom, te apoia no tempo ruim, é uma coisa que é sempre bom a gente carregar dentro da gente. (…) Vou carregar esse sentimento com essa diretoria, foi uma das melhores com quem eu já trabalhei.”

