Dona de apartamento suspeita de abrigar trio que tentou matar homem por dívida de drogas em Brusque é absolvida

Uma mulher de 48 anos, moradora de Brusque, foi absolvida em sessão de júri popular na quinta-feira, 14. Ela foi denunciada pelo Ministério Público sob acusação de tentativa de homicídio. O caso aconteceu em 2016. A ré, mãe de uma dona de ponto de drogas, era proprietária de um apartamento e suspeita de abrigar o trio que atuou no crime.

Segundo a sentença, o ponto de tráfico da filha da mulher era no bairro Águas Claras. Dois irmãos, usuários de drogas, passaram a vender entorpecentes no local em troca de abrigo, pois não tinham casa para morar. No entanto, após certo tempo, o consumo das drogas pelos irmãos teria sido superior às vendas, gerando uma dívida.

Em razão da dívida, um plano de morte contra os irmãos teria sido planejado. Na noite do dia 23 de outubro de 2016, data do crime, dois homens e um adolescente que seriam os executores teriam recebido orientações para matar os irmãos na casa da mulher, que residia em um condomínio no bairro Cedrinho.

Em determinado momento, os dois homens deixaram o apartamento de moto, foram até a casa em que a filha da mulher e os dois irmãos moravam, esconderam a moto e retornaram em outra motocicleta ao apartamento no Cedrinho.

Na saída para execução do crime, eles dobraram a placa da moto para não serem identificados e partiram até o ponto de drogas, local em que os irmãos estavam. Por volta das 23h, quando os homens e o adolescente chegaram, um dos irmãos foi conversar com o trio, na tentativa de acalmar os ânimos.

Porém, durante a “conversa”, a vítima recebeu quatro tiros. Ele teve lesões graves, mas conseguiu fugir e buscar socorro. A vítima foi atendida no hospital, correu risco de vida e sobreviveu.

Depois do crime, o trio retornou ao apartamento da mãe da dona do ponto de drogas. Minutos depois, os três teriam deixado o local com a mulher e com a outra filha dela. Todos os envolvidos foram presos e as autoridades realizaram uma série de ações para elucidação do crime.

Anos depois, no julgamento realizado na sexta-feira, os jurados entenderam que a mãe da dona do ponto de drogas e proprietária do apartamento que teria servido como abrigo dos executores não contribuiu na tentativa de assassinato contra um dos irmãos. Desta forma, ela foi absolvida.

