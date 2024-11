Sine divulga lista com as vagas de emprego disponíveis em Brusque; confira os cargos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas:

* Açougueiro

* Ajudante

* Almoxarife

* Analista de processo

* Armador

* Assistente

* Atendente

* Auxiliar

* Balconista (panificadora)

* Banhista de animais

* Bordador, à máquina

* Camareira

* Carpinteiro

* Ceramista

* Colocação de placas automotivas

* Confeiteiro(a)

* -Conferente

* Costureira

* Cozinheira

* Eletricista

* Embalador

* Empregada doméstica

* Enfestador

* Especialista de laser

* Estilista

* Estoquista

* Farmacêutico

* Fiscal de loja Jr.

* Forneiro (pizzaria)

* Frentista

* Garçom

* Inspetor de qualidade

* Instalador de sistemas preventivos de incêndio

* Lavador de automóveis

* Leiturista

* Mecânico

* Meio oficial

* Mestre de obras

* Monitor de trampolim (parque)

* Montador

* Motorista

* Movimentador de mercadoria

* Operador

* Padeiro

* Pintor de estruturas metálicas

* Pizzaiolo

* Promotor de carnes

* Promotor de vendas

* Recepcionista

* Repositor

* Revisora

* Separador de material reciclável

* Serralheiro

* Servente

* Serviços gerais

* Soldador

* Supervisora

* Talhador

* Tecelão de malhas (máquina circular)

* Técnico em segurança do trabalho

* Vendedor

* Vistoriador / atendente

* Vigia

* Zelador

