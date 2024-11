O Brusque venceu o Guarani por 2 a 1 neste domingo, 17, no estádio Augusto Bauer, pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo dos já rebaixados, o quadricolor levou a melhor, com gols de Rodolfo Potiguar e Diego Mathias para animar os cerca de 800 torcedores presentes; e Porfírio diminuiu nos últimos instantes. O resultado confirma o Guarani como lanterna do campeonato, e o quadricolor chega aos 36 pontos.

Com a vitória, o Brusque encerra uma sequência de cinco derrotas e segue na 19ª posição. A campanha quadricolor na Série B 2024 agora supera a do rebaixamento de 2022, com 36 pontos, contra o 34 obtidos há dois anos.

Golaço

O quadricolor começou a partida com posse de bola e buscando o ataque. E não demorou para a abrir o placar. Aos sete minutos, Rodolfo Potiguar acertou uma bomba na gaveta, no ângulo à direita de Fred Conte, sem chances para o goleiro. Golaço do Pitbull, artilheiro do Brusque na Série B, com quatro gols.

O Guarani tentou resposta imediata. Aos oito, Luan Dias partiu pelo meio e tentou o chute colocado, rasteiro, mas a bola saiu em tiro de meta.

Nos minutos seguintes, o quadricolor teve seus clássicos problemas no ataque, sem conseguiu finalizar e sem aproveitar de fato os espaços deixados pelo Guarani. Após o gol, o melhor chute foi aos 17. Rodrigo Pollero chutou bem de fora da área, e a bola passou perto, à esquerda do goleiro.

Bugre domina

O Guarani começou a pressionar o Brusque, e a controlar a posse de bola, enquanto os donos da casa mantinham as dificuldades para chegar à frente. Contudo, faltava qualidade também para o Bugre. Matheus Nogueira esteve bem postado para defender chutes de fora da área tentados por Heitor e Luan Dias.

Aos 42, Luan Dias desarmou González na saída de bola e chutou firme, da entrada da área. A bola passou muito perto, à esquerda de Matheus Nogueira.

Dois minutos depois, Caio Dantas recebeu o passe se livrando de Ianson e bateu cruzado, rasteiro. O goleiro quadricolor fez excelente defesa para evitar o empate.

Volta do intervalo

O segundo tempo começou sem o ímpeto do Guarani mostrado na primeira etapa. A partida parecia ter se reequilibrado, com o Brusque mais ajustado.

Ainda assim, aos seis minutos, Éverton Alemão errou a saída. A bola bateu no adversário e sobrou limpa para Luan Dias, que chutou cruzado de dentro da área. Matheus Nogueira segurou sem rebote, mas foi marcado o impedimento.

O Brusque voltou a atacar bem aos 13 minutos. Keké teve a bola na área, mas foi travado ao chutar. O atacante ainda conseguiu pressionar a defesa e a González recuperou. Quando chutou, a defesa do Guarani chegou rasgando para travar com um carrinho.

Aos 17, Matheus Nogueira voltou a ser exigido, fazendo fantástica defesa após uma bomba um tanto sem ângulo, já da entrada da área, tentada por Lucas Adell.

Vantagem dobrada

O Brusque conseguiu marcar o segundo gol aos 23 minutos. Diego Tavares recebeu na esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola chegou à segunda trave, onde estava Diego Mathias. O camisa 27 completou com tranquilidade para o gol. Desde a estreia de Marcelo Cabo, na vitória por 3 a 1 sobre o Vila Nova, o Brusque não marcava dois gols no mesmo jogo.

Após o gol, e sob o forte sol do meio-dia, o jogo perdeu em intensidade, e o Guarani já não ameaçava Matheus Nogueira como antes. Aos 35, Dionísio viu Fred Conte adiantado e quase fez um golaço do meio-campo.

Diminuindo

Na última finalização, aos 48 minutos, Porfírio recebeu bola na área após cruzamento e bateu colocado, no canto, para diminuir o placar: 2 a 1.

Próximo jogo

Os jogos da última rodada estão marcados às 18h30 de domingo, 24. O Brusque visita o América-MG no Independência e o Guarani recebe o Ceará no Brinco de Ouro.

Brusque 2×1 Guarani

Campeonato Brasileiro – Série B

37ª rodada

Domingo, 17 de novembro de 2024

Estádio Augusto Bauer

Público total: 824

Renda bruta: R$ 18.090

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson (Gabriel Lima), Éverton Alemão, Marcelo (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Tato González (Diego Tavares), Keké (Dionísio); Pollero (Guilherme Queiróz).

Técnico: Marcelo Cabo

Guarani: Fred Conte; Yan (Pacheco), Heitor (João Marcelo), Matheus Salustiano, Lucas Adell; Jefferson (Emerson), Pierre (Gabriel Bispo), Anderson Leite, Luan Dias; Marlon (Porfírio) e Caio Dantas.

Técnico: Allan Aal

Gols: Rodolfo Potiguar e Diego Mathias; Porfírio.

Cartão amarelo: Serrato; Yan e Jefferson.

Trio de arbitragem: Thaillan Azevedo Gomes (AP), auxiliado por Fernanda Kruger (MT – FIFA) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS)

