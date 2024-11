Olaria conquista o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Guabiruba pela 11ª vez

O Olaria conquistou o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Guabiruba após derrotar o Dez de Junho por 2×0, neste domingo, 17, no estádio Orlando Westarb, no bairro Guabiruba Sul.

No jogo de ida, realizado no último domingo, 10, no estádio Carlos Nuss, o Olaria já havia vencido o adversário por 3×1. Essa foi a 11ª vez que o time do bairro Guabiruba Sul levanta a taça.

O começo do jogo foi agitado para os dois times, com o Dez de Junho em cima para tentar diminuir a desvantagem logo nos primeiros minutos.

O Olaria revidou na sequência com um bom chute de fora da área, mas após o ímpeto inicial, o jogo ficou truncado, com muitos erros de passe de ambos os times, o que dificultou a criação.

Ainda no começo do jogo, Miguel, do Olaria, recebeu na entrada da área uma bola rebatida pela defesa, mas chutou por cima do gol.

O Dez de Junho respondeu na sequência, com uma bola cruzada rasteira perigosamente para dentro da área, que o goleiro Jelson conseguiu interceptar.

O 1 a 0 dos donos da casa saiu quando o jogo estava morno. Aos 36 do primeiro tempo, Miguel fez uma boa jogada pela direita e cruzou para a área. Ao tentar interceptar, Richard fez gol contra, o que jogou um balde de água fria nas pretensões do Dez de Junho.

Depois do gol o Olaria controlou mais o jogo, e conseguiu mais algumas finalizações contra o gol defendido por Fábio.

Nos acréscimos, o Dez de Junho ainda revidou com uma boa jogada pela esquerda, que terminou em um chute que o goleiro Jelson espalmou para a entrada da área, afastando o perigo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Dez de Junho voltou com o mesmo ímpeto do início da partida, pressionando em busca de reduzir a desvantagem.

Mas aos 8 minutos, Joelson, do Olaria, só empurrou para as redes uma bola cruzada da esquerda, para ampliar o placar para 2 a 0.

Aos 19, o Dez de junho tentou responder e colocou duas bolas na trave em sequência, uma delas em chute dentro da pequena área.

Aos 26, os visitantes triangularam na entrada da área e novamente a bola explodiu na trave, após chute de dentro da pequena área.

Na parte final da partida, o Olaria só administrou a larga vantagem construída nas duas partidas, e sagrou-se campeão do futebol amador guabirubense com 5×1 no placar agregado.

