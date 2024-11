No coração do bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá, os antigos fornos de calcário permanecem como monumentos que contam uma história de trabalho, resiliência e transformação.

Datados dos anos 1950, esses fornos testemunharam uma época em que a economia local, então, pulsava ao ritmo da extração de calcário e da agricultura.

Hoje, eles ganham uma nova vida como pontos turísticos, cercados por uma natureza exuberante que emoldura cada detalhe com tons de verde vibrante.

Botuverá, trabalho e inovação

À época, o processo nos fornos era intenso; as rochas eram extraídas e submetidas a um fogo constante por cerca de quatro dias.

Durante esse período, o calor transformava as pedras em cal, um material essencial para diversas indústrias, desde a construção civil até a cosmética.

A fumaça que subia ao céu e o calor que emanava dos fornos eram símbolos de uma economia em pleno desenvolvimento, marcando profundamente a identidade da comunidade.

Com o passar dos anos, essa movimentação deu lugar ao silêncio, mas os fornos não perderam sua relevância.

Botuverá sob nova perspectiva

Hoje, vistos de cima através de imagens capturadas por drone, eles revelam formas e texturas que o olhar terrestre não alcança, compondo um cenário que mistura história e beleza natural.

O contraste entre as estruturas rústicas e o verde intenso que as rodeia cria uma paisagem que encanta os visitantes e convida muitos a parar para fotografar.

O bairro Ribeirão do Ouro, com sua atmosfera bucólica e cercado pelos morros e vegetação densa, proporciona um pano de fundo perfeito para os fornos.

Além disso, a vista aérea permite perceber a harmonia entre o legado humano e a grandiosidade da natureza, oferecendo novos ângulos e perspectivas para apreciar a história que ali se preserva.

Preservação e futuro

Embora haja um desejo da prefeitura de revitalizar o espaço, desafios ambientais ainda impedem a realização desse sonho.

No entanto, mesmo sem grandes intervenções, os fornos continuam a fascinar aqueles que os visitam, despertando curiosidade e um senso de conexão com o passado.

Com sua rica história e envoltos por uma natureza deslumbrante, os fornos de calcário de Botuverá, pois, são mais do que ruínas industriais.

Eles são um testemunho de uma época e uma inspiração para que as próximas gerações valorizem e preservem esse pedaço singular da história local.

Botuverá vista do alto

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

