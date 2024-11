GALERIA – Canto de pássaros: saiba como funciona a competição no Torneio da Amizade, em Brusque

Este domingo, 17, foi movimentado no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. Quem chegava ao local ouvia cantos de pássaros diversos e encontrava criadores de diferentes lugares do Brasil, que participavam da competição de canto de pássaros da 20ª edição do Torneio da Amizade. Considerado o maior torneio desse tipo no Brasil, o evento é organizado pelo Brusque Amantes do Coleiro (BAC).

Entre os participantes estava o presidente da Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina (Foesc), Felipe Neves Linhares. Ele explica que o evento foca no bem-estar animal desde o momento da inscrição. Além disso, afirma que o local conta com médicos veterinários e outras ações de cuidado.

“Todos os pássaros, para participar da competição, devem estar regulares, nascidos em ambientes domésticos, e o criador precisa ser licenciado pelo órgão competente. Ou seja, não aceitamos pássaros irregulares, retirados da natureza, e não toleramos maus-tratos”, destaca.

Na competição, os pássaros são colocados juntos em uma roda às 8h. Por volta das 9h30 ocorre uma primeira marcação eliminatória de 10 minutos. Tudo é acompanhado por fiscais.

“Os pássaros que mais cantarem, cerca de 30 ou 40, permanecem na competição. Após isso, ocorre uma marcação final, de 15 minutos, que é classificatória. O pássaro que canta mais será ranqueado”, explica.

As modalidades são: Fibra de Coleiro, Fibra de Trinca Ferro, Fibra de Azulão, Fibra de Canário, Fibra de Pimentão, Fibra de Coleiro – PARDO, Canto de Curió Livre e Fibra de Tiziu. Quando finaliza a marcação da última espécie, é realizada a premiação.

De Araranguá, estava Lindomar Borba Bernardini, do criatório Borba. No evento, ele levou um canário novo, que está em sua terceira competição. “Tomamos todos os cuidados, com alimentação, água e capinha para proteção”, ressalta ele, que faz parte de um grupo de canaristas no estado.

Movimento econômico

No pavilhão, os visitantes e participantes do 20º Torneio da Amizade puderam encontrar produtos à venda de diversas lojas. A Tal Pássaros, de São Paulo (SP), oferecia itens destinados aos cuidados de pássaros silvestres.

O empresário Emerson Ribeiro, responsável pelo negócio, trabalhava no estande junto com a família e o distribuidor oficial em Santa Catarina, Djone Eccel, do Criatório Bico d’Ouro.

“Para nós é sempre uma honra participar de um evento dessa magnitude, um torneio com mais de 800 inscritos. Montamos o estande e participamos das etapas nacionais; na próxima semana estaremos novamente em Santa Catarina”, completa.

Confira fotos do 20º Torneio da Amizade:

