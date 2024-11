Brusque conquistou seu primeiro ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2024: o município foi campeão do torneio de basquete neste domingo, 17, após vencer Jaraguá do Sul por 76 a 54 na final. Os Jasc estão sendo realizados em Concórdia até sábado, 23.

A equipe do Brusque Basquete/KTO representa a cidade e terminou a competição vencendo todas suas seis partidas. Nas semifinais, fez a revanche contra Blumenau. Após derrota na final do Catarinense por 67 a 64 com uma cesta de três no estouro do relógio, os brusquenses eliminaram os arquirrivais dos Jasc com o placar de 78 a 63.

A conquista nos Jasc é a segunda do Brusque Basquete/KTO no ano, após o título da Copa Santa Catarina.

Fase de grupos

78-64 Videira

101-48 Chapecó

92-38 Itapema

Quartas de final

82-61 Joaçaba

Semifinal

78-63 Blumenau

Final

76-54 Jaraguá do Sul

