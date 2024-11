Incêndio na casa de Tiu França: ex-esposa sofre queimaduras em 100% do corpo

A ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, sofreu queimaduras gravíssimas após a casa dele ser atingida por um incêndio em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, na manhã deste domingo, 17. Tiu França é o homem que morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de quarta-feira, 13, atingido por um explosivo plantado por ele mesmo.

A informação de que ela é a vítima foi confirmada por diversas fontes à Globonews e ao Metrópoles. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi tirada da casa por vizinhos.

Os bombeiros informaram que ela sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus por todo o corpo. A vítima foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do hospital regional.

Investigação será feita

As informações do Corpo de Bombeiros Militar é de que as chamas iniciaram por volta de 7h na rua Barão do Rio Branco, no bairro Budag. No local, foi verificado que o incêndio já havia tomado parcialmente a residência de 50 metros quadrados.

A equipe dos bombeiros começou o combate ao incêndio e foram necessários cerca de oito mil litros de água para combater as chamas e realizar o rescaldo.

Após a finalização do atendimento, o local foi isolado. O Corpo de Bombeiros realizará uma perícia no local para apontar as causas do incêndio. O laudo da perícia deverá ser divulgado pela guarnição em alguns dias, tendo como 30 dias o prazo máximo da investigação.

