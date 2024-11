Neste fim de semana, Brusque se transforma no ponto de encontro para os admiradores da natureza e das orquídeas, oferecendo então uma experiência única de beleza e cultura.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A 54ª Exposição de Orquídeas, organizada pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo) e com o apoio da Uniasselvi, está acontecendo na Villa Schlösser, localizada na avenida Getúlio Vargas.

O evento oferece uma oportunidade única para o público se encantar com a diversidade e a beleza dessas flores fascinantes.

Brusque exibe flor especial

A programação teve início na sexta-feira, 15, e segue com grande sucesso, atraindo um grande número de visitantes.

Hoje, sábado, 16, a exposição então continua das 9h às 21h, e tem sido um verdadeiro espetáculo para os olhos.

Destacando-se entre as várias espécies de orquídeas, a laelia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina, é um dos principais destaques da edição deste ano.

Brusque engaja a comunidade

O presidente da Abapo, João Carminatti, e o vice-presidente, Rogério Imhof, destacaram a importância da exposição para a preservação e divulgação das orquídeas.

Além disso, ressaltaram o apoio e a participação da comunidade local.

Com entrada gratuita, a exposição, pois, se tornou acessível a todos, desde os apaixonados por botânica até os que buscam uma experiência visual de grande impacto.

Exposição segue até domingo

O evento segue até o domingo, 17, quando será encerrado às 17h, marcando o fim de três dias de pura celebração da natureza.

Ao término da matéria, os leitores poderão conferir uma galeria de fotos que ilustra de forma encantadora toda a beleza do evento.

Além disso, a emoção que permeia a exposição é capturada em cada imagem, trazendo à tona a essência desse momento especial.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh aproveita este espaço para então destacar os parceiros que tornam possível a chegada desta matéria até você.

Confira nos banners abaixo os apoiadores comerciais que acreditam e investem neste trabalho. Clique e conheça os serviços e produtos que cada um oferece.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque vista do alto: drone então revela congestionamento de veículos na véspera de feriado

2. GALERIA – Entre cachoeiras e casas antigas, Guabiruba então revela um destino encantador

Brusque capturada em cliques

Como é de praxe nesta coluna, encerramos mais uma pauta em grande estilo, revelando a beleza singular que marca a 54ª Exposição de Orquídeas de Brusque.

Em sintonia com nosso compromisso com a qualidade, destacamos, mais uma vez, o capricho e a dedicação das fotografias que acompanham este texto.

Cada imagem foi cuidadosamente selecionada e preparada para proporcionar a você, nosso estimado leitor, uma experiência visual única, que transmite toda a magnificência do evento.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK