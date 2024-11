Ranchos de caça são incendiados pela polícia no Parque Nacional Serra do Itajaí

Nesta sexta-feira, 15, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Federal incendiaram ranchos de caça no Parque Nacional Serra do Itajaí. A ação faz parte da segunda etapa da operação Pelznickel, que desarticula a caça ilegal na região.

A segunda parte da operação contou com o apoio do helicóptero Água da Polícia Militar. As equipes percorreram aproximadamente 32 quilômetros em trilhas existentes no parque. Quatro ranchos de caça construídos ilegalmente foram destruídos.

Os policiais apreenderam canhões, que são armas de foto artesanal utilizadas no abate de animais, munições intactas e já utilizadas, além de apitos usados para atrair aves. Segundo a PM Ambiental, os materiais apreendidos evidenciam que os espaços eram utilizados para abrigar caçadores.

O Parque Nacional da Serra do Itajaí é uma unidade de conservação de proteção integral da União, inserida no bioma Mata Atlântica. A reserva abrange nove municípios catarinenses: Apiúna, Ascurra, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos.

Operação Pelznickel

No dia 5 de novembro foi realizada a primeira parte da operação. Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de investigados em Blumenau, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros.

De acordo com a PMA, a operação é resultado de ações de inteligência iniciadas em novembro de 2023, que identificaram a ação reiterada de diversas pessoas praticando a caça ilegal no parque federal.

A PMA identificou grupos criminosos que praticavam o crime em diferentes horários do dia e abatiam diversos animais silvestres, como veados, quatis, catetos, pacas, cutias, aves, tatus e macacos.

Os caçadores utilizavam armadilhas, cães de caça, GPS e outras tecnologias para a prática da caça clandestina. O grupo criminoso possuía membros que atuavam como “olheiros”, cuja função era avisar os caçadores ao detectar a presença dos órgãos de fiscalização.

