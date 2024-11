Motorista morre após capotamento em rodovia no Alto Vale

Por volta de 12h deste sábado, 16, um grave capotamento foi registrado na SC-281, no KM 15, em Braço do Trombudo, no Alto Vale do Itajaí. O motorista morreu e a passageira ficou gravemente ferida.



No local, o Corpo de Bombeiros Militar constatou um Citroën C3 capotado em uma ribanceira. O condutor, que estava sem cinto de segurança, foi encontrado sem sinais vitais, sendo declarado óbito no local.

A passageira, que foi ejetada do veículo e localizada a cerca de 10 metros de distância, estava inconsciente. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao pronto atendimento de Trombudo Central e, em seguida, transferida para o Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, pelo Samu.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Científica também foi acionada.

