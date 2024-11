Cão é morto com tiro na rua, em Balneário Camboriú

Um cachorro foi morto com um tiro na rua em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, na noite desta sexta-feira, 15. O animal teria avançado contra um homem que corria na rua Boa Vista, no bairro Nova Esperança.



Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que por volta das 21h15 um homem passou correndo na rua e o cachorro teria avançado contra ele. Cerca de cinco minutos depois, ainda conforme a testemunha, o homem voltou e atirou contra o animal.

A polícia fez contato com a Prefeitura de Balneário Camboriú para recolher o animal. Uma perícia deve ser feita.

Conforme a PM, imagens de câmeras de segurança foram recolhidas para identificar o suspeito. Uma cápsula de munição de 9mm foi recolhida e entregue na delegacia.

Na manhã deste sábado, 16, a PM retornou ao local para tentar identificar o autor do crime, mas não obteve novidades.

