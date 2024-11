A Arrazantty Fitness, de Brusque, comemora trinta anos de mercado em novembro, e apresenta uma reforma no parque fabril além de aquisições de equipamentos para a indústria. “Ultrapassar os trinta anos de mercado é um marco que celebra nosso comprometimento em ser referência no mercado de moda fitness brasileiro. Nossa trajetória tem sido marcada por desafios e conquistas, sempre guiada por valores que sustentam nossas ações e nos trouxeram até aqui com uma posição consolidada no setor”, afirma Renan Wernz Tolotti, diretor da Arrazantty Fitness.

Inaugurada em 1994, ao longo dos anos, a Arrazantty passou por transformações no quesito de sucessão familiar e profissionalização da empresa. “Passamos por muitas transformações, em especial a sucessão da gestão para a segunda geração da família, em 2019. Atualmente, os familiares deram espaço a profissionais de mercado e há mais de 5 anos, sou o único membro da família que trabalha na empresa”, acrescenta.

As reformas no parque fabril foram feitas com foco no fluxo contínuo do produto. O estoque de malhas da empresa foi expandido e possui capacidade para mais de 110 toneladas, junto a isso, foi construído um novo novo refeitório e auditório para acomodar 120 funcionários.

“Investimos também equipamentos, como máquinas automatizadas para revisar e relaxar a malha, software para digitalização da sala de corte, o que trouxe mais precisão, eficiência e segurança para nossos processos. Realizamos investimentos em inteligência artificial, para melhorar o grau de assertividade do setor de desenvolvimento de produto, em relação a criações e tendências”, declara o diretor.

Ao todo, foi realizado um investimento de 2,5 milhões focado na modernização e crescimento da empresa, como conta Renan. “Essas melhorias refletem nosso compromisso de seguir avançando. Nos próximos três anos, temos a expectativa de um crescimento sustentável e consistente, impulsionado pela abertura de novos clientes e investimentos contínuos em melhorias de processos. Estamos focados em fortalecer nossa posição de mercado, visando consolidar nosso desempenho e agregar valor aos nossos clientes”, finaliza Renan Wernz Tolotti.