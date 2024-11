Cão é resgatado pelos bombeiros após cair no rio Guabiruba Sul

Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira, 22, após cair no rio Guabiruba Sul, em Guabiruba. O resgate aconteceu por volta das 7h50.

Quando os bombeiros chegaram no local, um homem informou que viu o cão caído na beira do rio Guabiruba Sul. Por ser um local de difícil acesso, os bombeiros solicitaram o apoio do serviço de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC).

Uma avaliação do local foi feita para encontrar o melhor ponto de acesso para o resgate, que foi os fundos de uma casa.

Paredão de pedras de dez metros de altura

Para acessar o cão, existia um paredão de contenção de pedras de aproximadamente dez metros de altura. Uma escada foi utilizada para realizar a descida do resgatista.

Também foi montado um sistema com política e cabo de salvamento para a descida ser realizada de forma segura.

Ao chegar no ponto onde o cão estava, o resgatista utilizou uma manta aluminizada e um cobertor para envolver e aquecer o cão. O animal estava bem debilitado por causa de hipotermia pelo tempo que se encontrava no local e a condição climática de muita chuva no dia e na noite da quinta-feira, 21.

Após o resgate, o cão ficou sob os cuidados e responsabilidade do homem que acionou os bombeiros. Ele se prontificou em abrigar o cão até encontrar o seu tutor e encaminhá-lo para tratamento veterinário, conforme orientação da ONG Patas de Guabiruba.

