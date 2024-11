Campeão pelo Paysandú de Brusque nos anos 80, Sidnei de Oliveira morre aos 58 anos

O ex-jogador do Paysandú de Brusque nos anos 1980, Sidnei de Oliveira, morreu aos 58 anos nesta sexta-feira, 22. Conhecido como Sid, ele residia em Benevides (PA).

A informação da morte foi confirmada por uma familiar nas redes sociais. Até o momento, não foi divulgado o velório e sepultamento de Sid.

Conquista do campeonato catarinense da segunda divisão

Sid foi o autor do gol de empate que deu o título ao Paysandú em 1986 de campeão do catarinense da segunda divisão.

Em entrevista ao O Município em 2016, data de comemoração dos 30 anos da vitória, o jogador contou que, ao entrar no estádio Cônsul Carlos Renaux, relembrou o gol e a festa da torcida nas arquibancadas.

“Foi um gol muito importante. E foi muito bonito, meio de voleio. Nunca vou esquecer. Eu entrei aqui [no estádio] e já passou um filme na minha cabeça. É muito bom reviver isso e encontrar os meus companheiros. Alguns deles eu não via desde aquele dia do título”, disse.

