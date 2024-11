João Martins quer ser candidato a deputado estadual em 2026

O empresário João Martins (PSD), candidato a prefeito derrotado nas eleições de 2024 em Brusque, tem a intenção de concorrer a uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026. O partido para abrigar João deve ser definido somente no primeiro semestre do ano que vem. Nas eleições deste ano, João obteve 19,6 mil votos e entende que teve um bom respaldo dos eleitores na primeira disputa eleitoral. O empresário ficou em segundo na disputa à prefeitura, que teve como vencedor André Vechi (PL).

“Criamos um capital político em Brusque. Se daqui dois anos estiver na mesma situação, com disposição para me dedicar inteiramente a uma campanha e dar o meu melhor, além de ter apoio das pessoas e da minha família, serei candidato a deputado”, disse o empresário, ao ser procurado pelo jornal O Município para comentar o assunto. A primeira declaração foi para a Rádio Cidade.

João Martins disse que recebeu convites informais de deputados para se filiar a partidos. A intenção, conforme relato de João, seria formar uma dobradinha com deputados. Entretanto, ele garante que a preferência é ter como companheiro um representante de Brusque à Câmara dos Deputados. João comentou ainda sobre o governo André Vechi. Ele disse que torce pela gestão do prefeito e defende que ele e o vice, André Batisti, o Deco (PL), permaneçam na prefeitura até o fim do mandato para qual foram reeleitos.

