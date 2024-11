A prefeitura colocou um limitador de altura na Rua Gustavo Halfpap para evitar que caminhões muito “altos” passem por aquele local que tem alto risco de acidentes diariamente. Problema é que o cara que conserta o limitador já está com LER (Lesão do Esforço Repetitivo) de tanto que ele já arrumou aquilo ali. Acontece que os motoristas continuam passando pela rua e também danificando o tal do limitador. A maioria desses casos deve acontecer porque o aplicativo WAZE ou outro aplicativo de GPS indica a rota pro motorista passar pelo local. Dali até o motorista ver que está na frente do limitador já são outros quinhentos e o que acontece depois todo mundo já sabe, o motorista vai querer passar mesmo assim. Mas como resolver isso, Lauritx? Colocar câmeras no local? Deixar guardas da GTB 24 horas por dia ali? Pagar uma velha da janela para ficar observando e anotando as placas dos veículos? Olha, eu colocaria um outdoor daqueles enormes com uma mulher bem bonita de biquini no começo da rua com o aviso “SE VOCÊ VIU ISSO AQUI, ESPERE PARA VER A PRÓXIMA PLACA” e na próxima placa colocar a seguinte frase “PROIBIDO TRÁFEGO DE CAMINHÕES COM MAIS DE 3,5 METROS DE ALTURA”. Simples! E se não obedecer, multa e exame de vista obrigatório com o Doutor Jonas na segunda-feira, porque aí já é demais, né!

Chá de vavau

Eu pensei que já tinha visto de tudo na vida. Vocês conhecem o tal do chá de revelação de bebê? Vocês também já viram coisas do arco da velha nesses eventos como avião passando com fumaça azul, caminhão roncando com fumaça rosa, ran dan dan dan dan de moto com fumaça azul num escape e rosa no outro, bolo que corta e dentro é azul, enfim, tudo do mais alto garbo e elegância para aparecer, não é mesmo? Mas nessa semana eu vi o cúmulo do ó do borogodó: o chá de bebê revelação de filhote de cachorro. O ser humano quando ele quer, ele se supera vezes trezentos e quarenta e sete. Eu fico imaginando a cara da pobre cachorrinha prenha olhando a tola do 707 fazendo uma fumacinha azul do lado dela e ela sem entender p… nenhuma. É cada coisa! Olha, eu não sei não, mas o Putin está querendo fazer um favor pra humanidade e ninguém está dando bola pra ele…

Sugestão

Você que é empresário e contrata os serviços essenciais dos nossos queridos amigos motoboys, que tal melhorar cada vez mais a experiência dos seus clientes na entrega dos seus produtos? Uma dica simples: exija que o seu prestador de serviço tenha o escapamento normal na moto, que tal? Ou você, como empresário, acha que é legal chegar o seu xis salada na casa do seu cliente acompanhado da sinfonia de uma tarde de sábado no Moto Clube de Canelinha? Ou você, como empresário, acha que é legal chegar a sua pizza gigante na casa do seu cliente acompanhado da orquestra sinfônica das motos dois tempos? É como diz o final daquele programa da rádio aqui em Brusque: reflita!

Papeleira

Só eu que achei que o Mike Tyson iria dar uma verdadeira sumantra naquele alemão pão com molho na “luta” da semana passada? Fiquei acordado até aquela hora pra ver uma atuação pior que a do Cigano Igor naquela novela que tinha dos ciganos na Globo. O Mike Tyson ganhou milhões de dólares, o galego ganhou outros milhões, a NETFLIX ganhou mais um monte também e no final das contas só quem perdeu fomos nós, que perdemos o nosso tempo assistindo essa papagaiada. Que vergonheira!

Então é Natal…

Dirigindo pela Beira-Rio essa semana vi uma cena que há muito tempo não via: uma caminhonete carregando um pinheiro de Natal de verdade. Isso me remeteu lá para a minha infância quando toda casa tinha um pinheiro de Natal dentro de uma lata grande daquelas de tinta ou de margarina. Nesses dias de hoje em que tudo é de mentira, inclusive a árvore de Natal, achei muito bacana ver que ainda tem gente que preserva essas tradições. Aí vai vir aquele “Ô Lauritx, mas pra que derrubar as árvores?”. Pelo

amor de Deus meu querido, vai dormir vai!

Cerveja sem álcool

A não ser que você esteja doente, tomando remédios, ou que tenha problemas com álcool, ou que esteja grávida, por exemplo, mas para mim não tem um por que a pessoa pegar o seu carro, ir até o supermercado e comprar cerveja sem álcool. Pra mim é igual ir no Kaos, pedir um xis salada e não passar maionese. Toma água, né filho! Só não toma a do SAMAE que tá uma cangalha esses dias aí né, Deus o livre!

Juros sobre juros compostos de trás pra frente de cima pra baixo na tabela PRICE

Em outubro de 2024 os juros do rotativo do cartão de crédito estavam em 438% ao ano. Isso mesmo quatrocentos e trinta e oito!!!!!! Você tem noção do tamanho do rombo que acontece em uma família se ela deixar de pagar 1.000 reais de uma fatura de cartão de crédito à vista e fazer parcelado? Isso é igual quando o cachorro cai da mudança e sai correndo atrás do caminhão da família, se ele parar, nunca mais pega… É a mesma coisa! Essa é uma das maiores vergonhas chanceladas pelo governo federal que existem nesse país!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes

Marcelo Galassini, Zé Luis Ambrosi, Ismael Torresani, Ruberson Denis Pommerening, Fabiano Campigotto (Chapecó), Fernando Ullrich, Ivan Regis, Ricardo José de Souza, Fernando Imhof, André Padoan, Seu Milton Rodrigues (Faísca), Beto Rezini, Arthur Kistenmacher, Ivan César Gevaerd, Alexandre Lauritzen, Renato Rosin, Ricardo Mannrich, Irivan Beilfuss (Tutti), Jules Floriani e Dr Cristiano Bashqui. Fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Deus fez o mundo em 6 dias porque não tinha ninguém lhe perguntando quando iria ficar pronto”