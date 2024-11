De programação de Natal a bailão: confira seis coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

1. Natal Mágico de Guabiruba

Inicia neste fim de semana a programação do Natal Mágico de Guabiruba. O evento, com entrada gratuita, conta com jantar, missas e apresentações de teatro. As atrações acontecem no Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva, no bairro Lageado Alto, a partir das 16h. O Natal Mágico possui uma programação extensa que vai até o dia 24 de dezembro.

2. Encontro de Trilheiros

O grupo Tatu Trail realiza neste domingo, 24, o 10º Encontro dos Trilheiros em Brusque. O evento promete reunir motos, quadriciclos e UTVs em uma trilha com cerca de 60 quilômetros. Durante o encontro, haverá sorteio de quantias que chegam a R$ 4 mil. As inscrições custam R$ 140 e devem ser feitas de forma antecipada através do site lsoffroad.com.br. Tudo isso acontece na sede do clube Tatu Trail, na rua Poço Fundo, aos fundos da antiga fábrica Renaux, a partir das 9h.

3. Humberto Gessinger em Brusque

Nesta sexta-feira, 22, o fundador e ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger, se apresenta no pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque. A abertura do local acontece às 21h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 65 (meia entrada) e variam entre R$ 70 (solidário) e R$ 130 (pista inteira), além da compra de mesa. Eles podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br.

4. Sertanejo no Cartolas

Abrindo o fim de semana, as duplas Jean & Gusttavo e Caio & Cristiano se apresentam nesta sexta-feira, 22, no Cartolas, em Brusque. O evento terá entrada gratuita para mulheres até às 22h e um gin cortesia. Reservas de mesas podem ser feitas através do número de WhatsApp 47 9990-1247.

5. Bailão do TalaGaço

O Rancho Baile & Eventos, em Brusque, realiza nesta sexta-feira, 22, o Bailão do TalaGaço, com entrada grátis para mulheres até às 23h. Além do grupo Talagaço, se apresentam no rancho o Dj Rubinho Owen e Edi de Paula. Para reservar espaços, é possível entrar em contato através do número de WhatsApp (47) 9 9932-2695.

5. Celebração do padroeiro

Celebrando o padroeiro, a comunidade Cristo Rei, do bairro São Luiz, segue com a programação festiva neste fim de semana em Brusque. A ação marca o encerramento do ano litúrgico. Apesar de ter começado nesta quinta-feira, 21, as comemorações continuam nesta sexta, às 19h30; sábado, 19h; e domingo, com missa às 9h30, e venda do almoço às 11h30. Na programação está incluída a realização de missas, venda de cucas e cachorro-quente e roda da fortuna.

