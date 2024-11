Editorial: 90 anos de associativismo

A noite desta segunda-feira, 18, foi o ponto alto das comemorações de 90 anos da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com um jantar realizado na Sociedade Santos Dumont. O evento reuniu diretores, associados, representantes de entidades e autoridades locais e estaduais, incluindo o senador Esperidião Amin, e o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Elson Otto.

Também foi realizada uma série de homenagens a empresas associadas que têm mais de 90 anos de história: Colégio Cônsul Carlos Renaux, Colégio São Luiz, Hospital Azambuja, Têxtil RenauxView, Cine Gracher Stoltenberg e Livraria e Papelaria Graf.

Ações desenvolvidas com o apoio da Acibr ao longo dos anos também foram homenageadas, assim como pessoas que contribuíram com a história da associação: Ingo Fischer, Antônio Heil (in memoriam), Halisson Habitzreuter, Neston Zen Filho, o Tato (in memoriam), Edemar Fischer, Rita Conti e Quido Sassi. Além disso, cinco ações realizadas pelos Núcleos Setoriais da Acibr foram lembradas.

Chegar a uma marca de 90 anos no contexto de uma cidade em desenvolvimento, como Brusque, é fruto de muito trabalho, mas também do ambiente onde se está inserido. Essas conquistas não acontecem por acaso, há fatores que contribuem para o desenvolvimento, sobretudo o ambiente favorável ao empreendedorismo que existe na cidade.

A Acibr, assim como outras entidades empresariais, é muito ativa, e sempre mira no desenvolvimento da cidade e da região com o pensamento coletivo. A entidade busca soluções para problemas que afetam a todos, e não atua de forma individualizada: as decisões são tomadas em consenso pelos associados, representados pela diretoria.

A premissa da associação é de que as empresas podem melhorar e evoluir se houver um contexto favorável, condições propícias para empreender, o que é justamente o que é buscado pela Acibr em seus pleitos levados aos governos municipal, estadual e federal. O objetivo permanente é melhorar o ambiente de negócios e gerar condições para que todos tenham sucesso.

Muitos dos problemas que são abordados pela Acibr ganham soluções e são resolvidos a partir da força que a associação tem. Trata-se de uma voz forte, que encontra eco no poder público, devido à sua credibilidade conquistada ao longo de nove décadas. Esse associativismo fomenta o desenvolvimento da região, cultivando o espírito empreendedor do catarinense.

Outro fato que chamou atenção durante o evento foi a homenagem às empresas longevas, que têm 90 anos ou mais de atuação. Chegar a essa marca é uma raridade no Brasil. De acordo com o IBGE, 21% das empresas quebram após o primeiro ano de atividade. Já o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação (INPI) estima que quase 30% das empresas fecham no primeiro ano de atividade.

Isso mostra que o empreendedorismo, a despeito das condições adversas do país, está no nosso DNA. Dessa forma, o jornal O Município parabeniza a Associação Empresarial, que realiza um trabalho muito importante.

Para que esse trabalho continue, é fundamental que mais empresários possam aderir ao projeto, para que consiga encontrar soluções em conjunto para os problemas comuns, obstáculos que são superados quando pessoas interessas se unem para fazer a diferença no dia a dia da cidade.