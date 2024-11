Na data seguinte ao Dia da Consciência Negra, esta edição vem destacar a vitória da moradora de Brusque, Elisandra Gonçalves Vieira no concurso Beleza Negra, realizado em Criciúma no dia 16 de novembro.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Representando a cidade brusquense, ela conquistou o título com sua coragem e determinação, superando não apenas as candidatas, mas também os desafios que marcaram sua vida.

Esta conquista, além de pessoal, representa um símbolo de resistência e inspiração para mulheres negras de todo o Brasil.

Chegada a Brusque

Natural de Imbituba, Sul de Santa Catarina, Elisandra chegou a Brusque em 1984, aos seis anos, acompanhada de sua família.

Seu pai, Osvaldo, que na época era músico, trouxe sua esposa Albertina e as três filhas: Elisandra, Elisângela e Michele. No entanto, a mudança também trouxe desafios.

Início desafiador em Brusque

Ao longo dos primeiros anos em Brusque, Elisandra enfrentou o preconceito racial de forma direta e dolorosa, algo que impactou profundamente sua vida.

Essas dificuldades a levaram ao abandono dos estudos ainda no início do 5º ano do Ensino Fundamental, forçando-a a ingressar no mercado de trabalho muito cedo.

Apesar de tantas adversidades, ela construiu sua vida com resiliência, tornando-se mãe e enfrentando os desafios de uma rotina intensa.

O convite

No entanto, foi em meio às incertezas e à baixa autoestima que surgiu uma oportunidade capaz de transformar sua história, sendo o convite para participar do concurso Beleza Negra, realizado em Criciúma.

Elisandra chegou a hesitar em aceitar o convite, duvidando de sua capacidade de concorrer, mas decidiu encarar o desafio.

Não apenas por si mesma, mas por tantas outras mulheres negras que, como ela, já enfrentaram o preconceito e a desigualdade.

Beleza Negra 2025 em Brusque

No entanto, as conquistas não param por aí. Com seu carisma e força, Elisandra também trouxe para Brusque o prestigiado concurso Beleza Negra 2025, que, então, será realizado na cidade em outubro do próximo ano.

Este feito não só coloca o município brusquense em destaque, mas também reafirma a importância da representatividade e do fortalecimento da luta contra o racismo.

Na esteira das reflexões proporcionadas pelo Dia da Consciência Negra, a história de Elisandra nos convida a pensar sobre o poder da resistência, a força da diversidade e a importância de enxergar beleza na pluralidade.

Sua vitória é um marco, um aplauso à sua coragem e um convite para que a sociedade continue avançando na busca por justiça e igualdade.

Elisandra é mais do que uma miss; ela é símbolo de superação, inspiração e transformação.

Que sua trajetória ecoe como um chamado para a construção de um mundo mais inclusivo e humano.

Brusque no palco da galeria

*Créditos das fotos: Elisandra Vieira >>

Esta matéria chega ao fim com uma galeria de imagens que retrata de forma única a rotina e o concurso em que Elisandra participou.

Confira as fotos abaixo, preparadas para encerrar esta edição com chave de ouro.

*Imagens cedidas por Elisandra Gonçalves Vieira >>

