Helo Bertolini, CEO da Kohll Beauty e sócia de outras cinco empresas do ramo cosmético, recebeu o prêmio Top Of Mind International na categoria “Melhor CEO do segmento cosmético”, que aconteceu sábado, 16, no teatro The Lighthouse, em Londres. Esta foi a 9ª edição do evento, que celebra artistas e empreendedores brasileiros que se destacam internacionalmente.

Além das empresas, Helo Bertolini atua como palestrante em eventos de empreendedorismo feminino, está desenvolvendo seu próprio curso sobre o assunto e presta consultorias empresariais. Para a empresária, o prêmio é um reconhecimento de seu trabalho. “Estou muito feliz com esse prêmio, ele é fruto de muito trabalho e dedicação. Em apenas três anos de Kohll Beauty já tivemos a oportunidade de estar presentes na New York Fashion Week, em 2022, e esse ano na Paris Fashion Week, além disso os nossos produtos são comercializados nos Estados Unidos, Portugal e Itália”.

Helo Bertolini possui também negócios internacionais no ramo de perfumaria como a Aura African, em sociedade com João Machel, neto de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, e de Graça Machel, viúva de Nelson Mandela e ex-primeira-dama moçambicana e sul-africana. Ainda no continente africano, a empresária desenvolve projetos sociais de mentoria e oferece apoio estratégico e investimentos em áreas essenciais, como educação e capacitação profissional.

“Busco levar oportunidades e conhecimentos para comunidades locais e um dos pilares para a escolha desses projetos é o empreendedorismo femino, acredito que ele seja uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Além disso, é importante também incentivar essas jovens mulheres a seguir seus sonhos”, comenta a empresária. Ainda em Londres, no domingo, 17, Helo Bertolini participaria do evento Visão de Águia como palestrante, mas devido a questões familiares retornou para o Brasil às pressas no sábado a noite.

Atualmente Helo Bertolini também é sócia de Hello Make, que presta consultoria empresarial, e outras empresas como a Aura Africana – de perfumaria na África, Basi – responsável pela representação comercial de marcas cosméticas no Brasil, Mendesian – que oferece cursos online e cosméticos de skincare, e a Agraa – uma marca de óleos da Amazônia que ainda fomenta o desenvolvimento local com investimentos na área de educação para os povos originários, especialmente as mulheres.