Luis Alfredo Valiatti Knoblauch, um nome de Botuverá que já ressoa entre os apaixonados por futebol, está prestes a dar mais um passo rumo aos seus sonhos, no Maracanã.

O jovem de apenas de 11 anos, morador do bairro Centro, foi recentemente convidado a participar da Copa Fla Brasil, um dos maiores eventos de futebol juvenil do país, que acontecerá no icônico estádio carioca, entre os dias 8 e 12 de dezembro.

Esse convite é um marco na trajetória de Luis, que desde muito cedo demonstrou uma afinidade impressionante com a bola.

Copa Fla Brasil no Maracanã

A Copa Fla Brasil, organizada pela Escola Flamengo, reúne talentos promissores de 5 a 18 anos, oferecendo uma plataforma única para jovens demonstrarem suas habilidades e, quem sabe, chamarem a atenção de grandes clubes.

A presença de olheiros renomados e jogadores consagrados no evento aumenta ainda mais a expectativa sobre os talentos que brilharão em campo.

A jornada até o convite

Luis não é um prodígio por acaso, pois desde pequeno, seu talento se mostrou evidente e, ao longo dos anos, só se aperfeiçoou, conquistando todos ao seu redor

Com apenas um ano e meio, pediu então sua primeira bola de futebol, iniciando uma paixão que se transformaria em vocação.

Ao longo de sua trajetória, Luis aprimorou suas habilidades em agremiações como o Clube Esportivo Guarani, de Brusque, e a Associação de Futebol Educacional de Guabiruba (Afeg).

Seu talento foi notado em um jogo local, em Botuverá, onde um olheiro o convidou para treinar na Escola Flamengo de Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Durante esse período, ele se destacou em competições, atraindo atenção de treinadores no Brasil e no exterior, o que resultou no convite para um treinamento de 30 dias no clube espanhol Celta de Vigo, marcado para janeiro de 2025.

Além dos gramados

Enquanto brilha nos campos, Luis também chama atenção fora deles.

Ele atua como modelo fotográfico, sendo frequentemente requisitado por lojas de moda em Brusque e Botuverá.

Essa versatilidade é reflexo do apoio incondicional de sua família, que inclui seus pais, Solano e Sheila, além dos irmãos e avós, sempre presentes em sua jornada.

De Botuverá ao Maracanã

O convite para a Copa Fla Brasil é mais um capítulo na história de Luis, que vive intensamente cada oportunidade que o futebol lhe proporciona.

O evento, no Rio de Janeiro, será um palco para ele e outros jovens mostrarem seu talento, sob os olhares atentos de treinadores e olheiros.

Com sua dedicação e carisma, Luis não apenas representa Botuverá, mas inspira uma geração inteira de sonhadores.

Enquanto a data se aproxima, a expectativa cresce, e todos os olhos de Botuverá e região estarão voltados para o garoto que está transformando seus sonhos em realidade.

Seja no Maracanã, na Espanha ou em qualquer campo onde a bola role, Luis Alfredo Valiatti Knoblauch promete continuar encantando com sua habilidade e determinação.

A trajetória até o Maracanã em fotos

Encerramos esta matéria com uma galeria de imagens que retrata a trajetória de Luiz, tanto nos gramados quanto no universo da moda, antes do convite para jogar no Maracanã e da aguardada jornada que o espera em janeiro, na Espanha.

*Créditos das imagens: Família Valiatti Knoblauch >>

