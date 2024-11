VÍDEO – Polícia Civil de Brusque participa de operação contra organização criminosa em Itajaí

A Polícia Civil de Brusque participou da Operação Gato por Lebre, que vista desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Itajaí. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, 19.

Trata-se de investigação que apura organização criminosa responsável por coordenar diversos pontos de venda de entorpecentes no bairro Cordeiros, em Itajaí.

Foram cumpridas 15 ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

Prisão

O líder da organização, um homem de 36 anos, foi preso em sua residência e em um dos pontos de venda de drogas foram apreendidas porções de maconha, material para acondicionamento da droga e anotações referentes ao tráfico.

No demais locais foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie e materiais para o aprofundamento das investigações.

A operação contou com apoio da DRAS-DEIC, policiais civis das DRPS de Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, Blumenau e Jaraguá do Sul, da Coordenadoria de Operações com Cães (COPC) e do Saer Sul.

