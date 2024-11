VÍDEO – Morador pesca carpa de 7 quilos no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

José Roberto de Oliveira Silva, morador do bairro Poço Fundo, em Brusque, pescou uma carpa de 7 quilos no rio Itajaí-Mirim no domingo, 17.

Ao jornal O Município, José, de 33 anos, conta que pesca há mais de seis anos e fisgou o peixe próximo a nova ponte do Centro. Além da carpa, ele também pescou dois cascudos.

Assista ao vídeo:

