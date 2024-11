Em meio à serenidade do bairro São Pedro, em Guabiruba, reside Angela Keller, uma mulher cuja vida, repleta de histórias e superações, transcende os limites do tempo e emociona gerações

Nesta quarta-feira, 20, ela celebra 101 anos de existência, marcados por momentos únicos, entrelaçando coragem, amor e resiliência.

Em uma idade que poucos alcançam, Angela então mantém uma lucidez e saúde que encantam todos ao seu redor.

Embora tenha permanecido solteira ao longo de sua vida, Angela sempre cultivou relações de afeto e vínculos profundos, os quais nutriu com a mesma dedicação com que viveu cada dia.

Seu centésimo primeiro aniversário é comemorado com uma festa singela, mas repleta de significados, preparada com carinho pela família.

Parentes e amigos mais próximos se reúnem para celebrar não apenas a longevidade, mas o impacto que ela teve e continua a ter em todos que têm o privilégio de conhecê-la.”

Guardiã do passado de Guabiruba

Angela é um verdadeiro arquivo vivo, uma testemunha ocular de momentos históricos que moldaram Guabiruba e o mundo.

Entre as memórias que guarda com ternura, um período específico se destaca: os anos da Segunda Guerra Mundial, quando o idioma alemão foi proibido no Brasil.

Com os olhos fixos em algum ponto do passado, ela relembra com serenidade.

“Foi uma época muito difícil. Não podíamos falar alemão aqui em Guabiruba. O medo fazia parte da nossa rotina”, explica.

Essas palavras, ditas com a calma de quem viveu e superou adversidades, carregam em si a força de uma geração que enfrentou tempos sombrios sem perder a dignidade.

A ligação de Angela com sua família também é um capítulo à parte. Nascida em um lar com dez irmãos – cinco mulheres e cinco homens – ela recita os nomes de cada um como se estivesse listando preciosidades.

“Cada nome traz uma lembrança, um sorriso, uma lágrima. Eles são parte de quem sou”, confidencia.

Lembranças da vida profissional

A vida profissional de Angela reflete a força de uma geração que construiu a base da comunidade local.

Como cozinheira na empresa Schlösser e tecelã na Renaux, ela não apenas trabalhou, mas deixou sua marca em uma época de profundas transformações.

Sua dedicação e ética de trabalho continuam sendo um exemplo de como o esforço diário pode transformar vidas.

Um legado para Guabiruba

Angela não é apenas a mulher mais idosa de Guabiruba; ela é um símbolo de perseverança e uma fonte inesgotável de inspiração.

A cada ano que passa, sua história ecoa mais forte, lembrando-nos da importância de valorizar a sabedoria daqueles que vieram antes de nós.

Na celebração de seus 101 anos, não comemoramos apenas a passagem do tempo, mas a riqueza de uma vida bem vivida.

Com sua memória intacta e seu coração cheio de amor, Angela continua a ser um verdadeiro tesouro para sua família, amigos e toda a comunidade de Guabiruba.

Que este novo ano traga ainda mais histórias, sorrisos e momentos de felicidade, celebrando a vida de uma mulher, cuja trajetória jamais será esquecida.

Guabiruba celebrando história

Para encerrar esta pauta incrível e destacar todo o potencial de uma mulher que alcança os 101 anos de vida em Guabiruba, convidamos você a conferir uma seleção de imagens emocionantes.

Essas fotografias capturam a essência de Angela Keller, celebrando sua trajetória única e toda a riqueza de sua história.

Que essas cenas falem por si mesmas, complementando a narrativa e eternizando os momentos que fazem desta ocasião algo inesquecível.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

