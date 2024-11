Motociclista morre após colidir em carretinha na BR-470, em Apiúna

Um motociclista de 26 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 25, após uma colisão contra um Fiat Siena. O acidente aconteceu no quilômetro 99 da BR-470, em Apiúna, no Vale do Itajaí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro rebocava uma carretinha. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio (CBVU), a carretinha se soltou do veículo e causou o acidente.

O passageiro, de 23 anos, da moto Honda NXR160 ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital de Ibirama. O condutor, de 55 anos, do Fiat Siena não se feriu.

A identidade da vítima não foi divulgada.

