Prefeitura de Brusque cria roteiro de turismo agrícola para ajudar pequenos agricultores

A Prefeitura de Brusque criou um roteiro de turismo agrícola para impulsionar o desenvolvimento local e ajudar pequenos profissionais do ramo. O setor recebe apoio tanto da Secretaria de Obras quanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A ideia é que o roteiro comece no bairro Dom Joaquim, passando pela região da Cristalina, e termine em Nova Trento, com uma visitação a diversas roças, onde os turistas poderão contemplar o cultivo de produtos como repolho, tomate, chuchu, cebolinha, entre outros.

Durante o passeio, será possível adquirir ovos caipiras, queijo, nata e outros produtos artesanais, diretamente do pequeno agricultor. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um engenho de farinha, onde poderão comprar farinha, fubá e aipim, todos produzidos localmente.

Incrementar os negócios

A medida vai ajudar os produtores rurais a obter uma nova renda com sua produção e assim incrementar seus negócios e aumentar sua qualidade de vida.

“A agricultura tem hoje o papel de facilitar a vida do agricultor, e com essa nossa parceria com o Turismo, vamos fortalecer não somente o turismo local, mas também dar um suporte maior ao agricultor ao impulsionar as vendas da produção excedente desses pequenos produtores”, afirma o diretor do Horto, José Gilmar.

Acesso aos equipamentos

Até o momento, 650 famílias são atendidas pelo setor de Agricultura Familiar. Para ter acesso aos equipamentos disponibilizados pela Secretaria, o agricultor deve se cadastrar no setor, apresentando um comprovante de residência e um documento de identificação.

O valor da hora de uso dos equipamentos é de R$ 55, com a emissão do boleto para pagamento após a realização dos serviços. O setor oferece diversos equipamentos para o auxílio da agricultura familiar, como arado, grade, rotativa, plantadeira, ensiladeira, roçadeira, trilhadeira de milho e feijão e esterqueira.

Além disso, é oferecido assistência técnica aos agricultores, com acompanhamento de técnicos agrícolas que orientam sobre as melhores práticas de cultivo e na resolução de problemas.

Investimentos em novos maquinários

A Agricultura tem investido constantemente em equipamentos mais modernos para garantir que os agricultores de Brusque disponham das ferramentas necessárias para aumentar a produção e melhorar a qualidade dos seus produtos.

Através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Egídio Ferrari, no valor de R$ 119.684,00 foram adquiridos diversos implementos agrícolas, como enxada rotativa, arado reversível, roçadeira, batedeira de cereais, grade niveladora e carreta basculante.

Outra emenda parlamentar, agora intermediada pela senadora Ivete Appell, no valor de R$ 286 mil, possibilitará a aquisição de um trator com recursos do governo federal.

A Secretaria de Agricultura do estado também contribuiu com a aquisição de uma ensiladeira, reforçando ainda mais o apoio à agricultura local, que estará disponível ainda em 2024 para aluguel pelos agricultores cadastrados.

Equipamentos para 2025

Para o ano de 2025, com recursos próprios da prefeitura, foram adquiridos uma retroescavadeira e um caminhão toco, que serão utilizados na abertura de lagoas, limpeza de valas e no transporte de adubos e outros insumos.

“Além disso, os agricultores também podem se cadastrar na Epagri para receber benefícios, como análise de solo, sementes gratuitas e até dez toneladas de calcário por produtor”, explicou o técnico agrícola Robson Pulzato de Sousa.

“O agricultor não paga nenhuma mensalidade, basta se cadastrar para receber esse benefícios importantes que tanto podem ajudá-lo”, disse.

O setor de Agricultura Familiar é composto por quatro servidores, incluindo dois tratoristas, um técnico agrícola e um diretor. Com a chegada dos novos equipamentos, três novos profissionais deverão ser contratados para reforçar a equipe.

“Eu paguei a faculdade da minha filha com alface”

Marcel Becker, agricultor de 57 anos, compartilhou sua experiência sobre como a parceria com o setor de Agricultura tem impactado positivamente sua produção.

Marcel começou na agricultura ainda pequeno, aprendendo com seus pais, e chegou a pagar a faculdade da filha com a venda de alfaces.

“Na época, aqui era tudo alface. Eu paguei a faculdade da minha filha com alface, plantava quatro, cinco bandejas de 200 mudas por semana”, relembra.

Atualmente, sua produção é voltada principalmente para o consumo próprio, mas ele cultiva uma variedade de produtos em um terreno de aproximadamente 4 mil metros quadrados, incluindo batata-doce, aipim, banana, feijão, além de outras verduras e legumes.

Marcel também destaca o suporte da Agricultura, especialmente na troca de experiências e fornecimento de sementes.

“A gente conversa bastante sobre agricultura e sempre que preciso de algumas sementes, recebo sem pagar nada, o que é muito bom”, afirma.

Marcel enfatiza o quanto essa parceria tem sido importante para o bom andamento de seu trabalho.

“A colaboração entre a Agricultura e os agricultores pode gerar resultados positivos para a comunidade e fortalecer a economia local. Com a ampliação dos serviços e o desenvolvimento do roteiro de turismo agrícola, Brusque se prepara para oferecer aos turistas uma experiência única no campo, ao mesmo tempo em que apoia seus produtores e fortalece a agricultura familiar”, finaliza.

