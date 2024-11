Marcelo Cabo confirma saída do Brusque

O técnico Marcelo Cabo foi contratado pelo Água Santa-SP, clube que disputará o Campeonato Paulista e o Brasileirão Série D em 2025.

Ele tinha contrato com o Brusque até o fim da Série B, terminada neste domingo, 24, após a derrota para o América-MG em Belo Horizonte. A notícia de sua saída já era veiculada na imprensa ao longo da semana, e neste domingo, 24, teve confirmação oficial no lado brusquense.

Na noite deste domingo, 24, em vez da coletiva de imprensa, o treinador fez um pronunciamento de agradecimento ao Brusque, sem especificar qual será seu próximo clube.

Marcelo Cabo chegou ao Brusque em setembro, logo após evitar o rebaixamento do Floresta na Série C. Com 13 jogos a fazer no quadricolor, a missão era evitar a queda brusquense para a terceira divisão, mas o objetivo não foi alcançado.

Após um início promissor, a equipe acumulou cinco derrotas consecutivas em confrontos diretos na luta contra o rebaixamento, confirmando o descenso. Até aqui, o treinador acumula quatro vitórias, um empate e sete derrotas pelo Brusque.

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: