Foco na série C

O Brusque encerra a sua participação na Série B neste domingo, e na semana que vem começa a pensar na temporada de 2025. Há uma outra realidade financeira, talvez nem tão ruim quanto à de 2023, graças a uma boa ajuda da Libra.

Vem aí uma nova temporada dura com a necessidade de uma profunda reestruturação. Já sabemos que alguns jogadores tem contrato válido até o ano que vem, e que o técnico Marcelo Cabo não comandará o time na próxima temporada, já que foi anunciado no Água Santa. Sua permanência contava com a simpatia de parte da diretoria, mas penso que o clube tem que ir atrás de outra pessoa.

O jogo de domingo não vale nada, mas marca o fim de uma temporada que parecia que ia ser boa, mas acabou em rebaixamento merecido. Opções erradas, jogadores que não agregaram com salários altos e demora para atitudes culminaram no rebaixamento e a volta a um campeonato complicado, mas possível de classificar, já que o regulamento deste ano foi mantido.

A cara do Brusque em 2025 passa pela escolha do novo técnico. A partir daí podemos ter um perfil do que podemos esperar a partir do estadual do ano que vem.

Jasc

Brusque já tem dois troféus de campeão conquistados esse ano em Concórdia, é favorito para levar o terceiro e ainda pode igualar a campanha do ano 2000, quando levou quatro canecos em casa. As conquistas do basquete e do boxe masculino foram justas e muito comemoradas. O vôlei feminino, que é favoritaço, e o futsal, que joga a semi hoje contra Chapecó, podem ampliar essa conta de pontos. De toda forma, a cidade faz uma campanha bonita no Oeste.

SAF

O presidente do Brusque convocou uma assembleia geral dos sócios para o dia 10 de dezembro, a fim de fazer uma mudança no estatuto que possa permitir que o clube vire uma SAF, além de autorizar que as verbas da TV Globo possam ser usadas como garantia para contratação de empréstimos. A reunião é fechada aos sócios patrimoniais, que, sinceramente, não sei quantos são, quem são e quanto pagam de mensalidade. Os sócios torcedores que compraram os seus planos não tem o direito de acompanhar, uma vez que, segundo o estatuto, a nomenclatura de sócio é algo estritamente comercial.