Brusque tem 14 jogadores sob contrato para além da Série B 2024

Já rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque tem 14 jogadores sob contratos que ultrapassam a temporada 2024. Destes, oito jogadores têm vínculos definitivos e seis estão emprestados ao quadricolor. O levantamento considera jogadores relacionados em súmula na Série B em pelo menos cinco partidas.

Apesar dos prazos mais longos, não é certo que todos continuem no clube para o próximo ano, e não apenas por eventuais transferências para outros clubes. Com o rebaixamento para a Série C e a diminuição das receitas para 2025, o Brusque poderá optar por empréstimos ou acordos de rescisões com alguns destes jogadores. As medidas poderiam ser feitas para adequação da folha salarial, visando a montagem do elenco da próxima temporada.

Com os demais jogadores, que têm contratos terminando ao final da Série B, o clube pode optar por entrar em negociações para renovação.

O lateral-direito Mateus Pivô é o jogador com contrato mais longo, até o fim de 2027. Ele estava no Vila Nova e chegou emprestado pelo Sampaio Corrêa, mas impressionou a diretoria com suas primeiras atuações e, em agosto, foi contratado em definitivo.

O trio uruguaio formado pelo meia Tato González e pelos atacantes Matías Ocampo e Rodrigo Pollero têm vínculo até a metade de 2025. Eles estão emprestados ao quadricolor pelo Bellinzona-SUI, apesar de Ocampo e González terem vido do Liverpool-URU. O zagueiro e lateral colombiano Jhan Torres também tem contrato até o meio do ano, emprestado pelo Barranquilla-COL.

Jogadores com formação na base do clube, Robinho e Neto têm contrato até agosto de 2026 e 2027, respectivamente.

O levantamento tem base nos anúncios oficiais das contratações e renovações. A duração dos contratos mais longos foi conferida com a diretoria do clube.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: